توجيه الإتهام في أستراليا إلى مواطنة صينية بـ"تدخل أجنبي"

أعلنت السلطات الفدرالية الأسترالية الإثنين توجيه الاتهام إلى مواطنة صينية بـ"تدخل أجنبي" بعد الاشتباه في أنها تجسست على مجموعة بوذية محلية بطلب من بكين.



وقال المسؤول في الشرطة ستيفن نات: "نعتبر أن هذا النشاط كان الهدف منه دعم الأهداف الاستخباراتية لمكتب الأمن العام في بكين".



وأوقفت المرأة ووجهت إليها تهمة "التدخل الأجنبي" بعد سلسلة من المداهمات أجريت في نهاية الأسبوع في منازل في العاصمة الأسترالية كانبيرا.



وجاء في بيان الشرطة أنه "تم خلال المداهمات ضبط عدد من المقتنيات، من بينها أجهزة إلكترونية وهي ستخضع لتحليل علمي جنائي".



وينص القانون الأسترالي على عقوبة سجن قد تصل مدتها إلى 15 عامًا في حال الإدانة بتهمة التدخل الأجنبي.