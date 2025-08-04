حكومة جنوب افريقيا: لا نشكل أي تهديد تجاري لاقتصاد الولايات المتحدة

أكدت حكومة جنوب افريقيا أنها لا تشكل أي تهديد تجاري لاقتصاد الولايات المتحدة ولا لأمنها القومي، وذلك قبل أيام من دخول رسوم جمركية أميركية مرتفعة حيز التنفيذ.



ويواجه أكبر اقتصاد في افريقيا رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على صادراته إلى الولايات المتحدة بدءا من هذا الأسبوع، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي لشطب عشرات الآلاف من الوظائف.



وجاء هذا بعد إخفاق البلاد في التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأعلنت حكومة جنوب افريقيا أن البلاد تحقق تقدما كبيرا في أسواق جديدة سريعة النمو في أنحاء آسيا والشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات وقطر والسعودية.