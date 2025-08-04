قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها اشتبكت مع قوات حكومية في دير حافر بحلب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها اشتبكت مع فصائل تابعة للقوات الحكومة الانتقالية في منطقة دير حافر بريف حلب.



وأوضحت أن القوات التابعة للحكومة نفذت هجمات على أربعة من مواقعها في المنطقة.



وأشارت إلى أن "قواتها استخدمت حقها في التصدي للهجوم وردت عليه بما يلزم دفاعا عن مواقعها ومقاتليها".