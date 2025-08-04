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إسرائيل تريد وضع مصير الرهائن الإسرائيليين في صدارة الأجندة الدولية

أخبار دولية
2025-08-04 | 07:36
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إسرائيل تريد وضع مصير الرهائن الإسرائيليين في صدارة الأجندة الدولية
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إسرائيل تريد وضع مصير الرهائن الإسرائيليين في صدارة الأجندة الدولية

اكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإثنين ان إسرائيل تريد وضع قضية الرهائن المحتجزين في غزة "في صدارة الأجندة الدولية"، وذلك عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الموضوع.
     
وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس "يجب أن تكون هذه القضية في طليعة الاهتمام على الساحة العالمية. سأسافر هذا المساء إلى نيويورك للمشاركة في جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي جلسة بادرتُ إلى عقدها من أجل بحث وضع الرهائن".
     
وتابع "لهذا السبب تواصلت مع زملائي وطلبت منهم إدراج قضية الرهائن بشكل عاجل في صلب الأجندة الدولية".
     

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