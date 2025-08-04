الكرملين يدعو إلى توخي "الحذر" في الخطاب النووي بعد نشر غواصتين أميركيتين

دعا الكرملين الاثنين إلى "توخي الحذر الشديد" إزاء التهديدات النووية، عقب نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب غواصتين نوويتين الجمعة ردا على تصريحات الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "نعتقد أن على الجميع توخي الحذر الشديد في تصريحاتهم بشأن المسائل النووية".



وأشار إلى أن الغواصتين الأميركيتين اللتين أعلن ترامب نشرهما هما بالأساس "قيد الخدمة" على نحو مستمرّ.



وأكّد بيسكوف "لا نريد الانجرار إلى جدل من هذا القبيل".

