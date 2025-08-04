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o
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إسبانيا تُفكك شبكة لتهريب المهاجرين اليمنيين
أخبار دولية
2025-08-04 | 08:18
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إسبانيا تُفكك شبكة لتهريب المهاجرين اليمنيين
أعلنت الشرطة الإسبانية الإثنين تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تهريبها مهاجرين، غالبيتهم من اليمن، إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات سفر مزورة.
وأوضحت الشرطة في بيان أن المهاجرين كانوا يحصلون أولا على صفة لاجئ في اليونان قبل أن يسافروا إلى مطارات أوروبية حيث يتسلمون وثائق سفر مزيفة من أفراد الشبكة، تتيح لهم مواصلة طريقهم إلى الوجهات النهائية.
ونفذت الشبكة أكثر من 40 عملية تهريب، وفرضت على كل مهاجر رسوما تصل إلى ثلاثة آلاف يورو.
ونبهت كندا سابقا السلطات الإسبانية إلى محاولات عديدة لدخول مواطنين يمنيين عبر مطارات إسبانيا باستخدام وثائق سفر مزيفة.
وأبلغت السلطات الكندية نظيرتها الإسبانية بمحاولات متكررة لمواطنين يمنيين لدخول أراضيها عبر مطارات إسبانية باستخدام جوازات سفر مزورة.
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