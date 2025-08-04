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ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي
أخبار دولية
2025-08-04 | 12:06
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ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي
هدد الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية بشكل كبير بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي، وذلك قبل أيام من دخول الرسوم الجمركية الأكثر شدة التي فرضها على عشرات الاقتصادات حيز التنفيذ.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لا يكترثون بعدد من تقتلهم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ولهذا السبب، سأزيد الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير".
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