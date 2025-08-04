الحكومة الإسرائيلية تقيل المدعية العامة والمحكمة العليا تعلق القرار

صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع الاثنين على إقالة المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا المعروفة بانتقادها الشديد لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لكن المحكمة العليا سرعان ما علقت القرار بعد تلقيها طعونا.



وأعلن وزير العدل ياريف ليفين قرار الحكومة الذي تم التصويت عليه خلال جلسة لمجلس الوزراء، ووجه رسالة الى بهاراف-ميارا حذرها فيها من "السعي إلى فرض نفسها على حكومة لا تثق بها، ولا يمكنها العمل معها بفاعلية".



وتخوض المدعية العامة نزاعا مع الحكومة على خلفية التشكيك في قانونية عدد من القرارات التي اتخذها نتانياهو، وخصوصا محاولته في ايار/مايو الفائت إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.