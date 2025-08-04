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وزير أردني يتهم مستوطنين إسرائيليين بالتعرّض لشاحنات المساعدات المتجهة الى قطاع غزة

أخبار دولية
2025-08-04 | 14:20
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وزير أردني يتهم مستوطنين إسرائيليين بالتعرّض لشاحنات المساعدات المتجهة الى قطاع غزة
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وزير أردني يتهم مستوطنين إسرائيليين بالتعرّض لشاحنات المساعدات المتجهة الى قطاع غزة

اتهم وزير أردني الإثنين مستوطنين إسرائيليين بالتعرض لشاحنات تحمل مساعدات أردنية إلى قطاع غزة، ب"اعتداءات متكررة" وعمليات "سلب ونهب"، وأكدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتراض مدنيين طريق شاحنات الأحد، قبل أن تتدخّل الأجهزة وتنهي الحادث. 
     
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لوكالة فرانس برس "تتعرّض قوافل المساعدات الأردنية للاعتداء من مستوطنين في أثناء طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها يوم أمس (الأحد)، إذ تمّ اعتراض طريق شاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل".
     
وأكّد بيان مشترك صدر عن الجيش وحرس الحدود والشرطة في إسرائيل أن "مدنيين إسرائيليين تجمّعوا فجر الاثنين عند معبر اللنبي"، ما دفع قوات من الجيش وحرس الحدود والشرطة الى "الانتشار في المكان لتفريقهم، وأعلنت المنطقة عسكرية".
     
وأضاف البيان أن "المدنيين أغلقوا الطريق أمام الشاحنات وثقبوا إطارات عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية"، مشيرا الى أن "معظم الشاحنات واصلت طريقها" في النهاية.
     

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