كندا تعلن تسليم مساعدات إنسانية إضافية لغزة

أعلنت الحكومة الكندية تسليم مساعدات إنسانية إضافية إلى قطاع غزة.



وقالت الحكومة الكندية في بيان: "سيرت القوات المسلحة الكندية طائرة من طراز سي.سي-130جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل".



وأعلنت كندا الأسبوع الماضي عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في أيلول، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في غزة.