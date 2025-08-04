الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميدفيديف: موسكو ستتخذ إجراءات بعد إنهائها وقف نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

أخبار دولية
2025-08-04 | 16:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميدفيديف: موسكو ستتخذ إجراءات بعد إنهائها وقف نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميدفيديف: موسكو ستتخذ إجراءات بعد إنهائها وقف نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

ألقى الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بالمسؤولية على دول حلف شمال الأطلسي في تخلي موسكو عن الوقف الاختياري لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى، قائلا إن بلاده ستتخذ خطوات أخرى ردا على ذلك.

وكتب ميدفيديف على موقع إكس: "بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف شمال الأطلسي المعادية لروسيا".

وأضاف: "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات".

أخبار دولية

موسكو

ستتخذ

إجراءات

إنهائها

صواريخ

قصيرة

ومتوسطة

المدى

LBCI التالي
قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها اشتبكت مع قوات حكومية في دير حافر بحلب
حكومة جنوب افريقيا: لا نشكل أي تهديد تجاري لاقتصاد الولايات المتحدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-09

مصادر لـ"رويترز": إيران تستعد لإرسال منصات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى لروسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-05-08

جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى

LBCI
أخبار دولية
2025-07-28

بريطانيا والولايات المتحدة تتفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-05-28

ميرتس: ألمانيا ستساعد أوكرانيا على إنتاج صواريخ بعيدة المدى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:28

زلزال يضرب جنوب إيران

LBCI
أخبار دولية
01:06

كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة...

LBCI
أخبار دولية
01:00

العثور على بقايا 32 جثة مقطعة الأوصال في منزل مهجور بالمكسيك

LBCI
أخبار دولية
00:53

قاض برازيلي يأمر بوضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-06-12

استقرار نسبيّ في درجات الحرارة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-09

مقدمة النشرة المسائية 9-5-2025

LBCI
أمن وقضاء
02:26

افرام عن إنفجار مرفأ بيروت: إذا نسينا هني مش ناسيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-15

لطلاب الطب في لبنان... تجربة جديدة في انتظاركم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بركان في روسيا يستيقظ بعد سباتٍ تاريخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

انشقاق غير مسبوق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الجالية اللبنانية تحتضن بحفاوة غير مسبوقة منتخب الارز لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين الظلمة والسرعة... مشهد الموت على الطرقات مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

حين يتقاطع الحنين مع السياسة… بهاء رفيق الحريري في قلب بيروت المجروحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

القاضي البيطار أنجز ٩٠ في المئة من تحقيقات انفجار المرفأ وهذا ما قد يؤخر القرار الاتهامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

تحرّك للجنة أهالي شهداء وجرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت: أسئلة للقضاء في الذكرى الخامسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:45

تعميم من "التربية" يتعلق بطلب إعادة النظر بنتيجة إمتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
أخبار لبنان
02:30

في الذكرى الخامسة لانفجار ٤ آب... هذا ما سيحصل في مرفأ بيروت الساعة السادسة مساء

LBCI
أخبار لبنان
03:21

كتل حارة بإنتظارنا أواخر الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
03:57

علي فياض باسم وفد من "حزب الله" بعد لقاء الرئيس السابق ميشال عون: الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية واطلاق الأسرى وهذه هي الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال الى البحث في أي شيء آخر

LBCI
أخبار لبنان
04:20

وفد من "حزب الله" زار ميشال عون... علي فياض: لبنان التزم بما ينص عليه الإتفاق ويطالبونه بما يتجاوز الإتفاق

LBCI
أمن وقضاء
07:18

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وعمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في قب الياس

LBCI
أخبار لبنان
02:57

الأنظار تتجهُ الى جلسة مجلس الوزراء غداً... ومصادر بعبدا تنفي للـLBCI تسلم أي رد أميركي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More