الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

أعلن الجيش الإسرائيلي فجرا، أنّه اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه وسط إسرائيل حيث تم تفعيل صفّارات الإنذار عملا بالإجراءات الاحترازية المتّبعة.



وقال الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي إنّه "في أعقاب صفّارات الإنذار التي دوّت قبل قليل في مناطق إسرائيلية عدة، اعترضت دفاعات سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".