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زلزال يضرب جنوب إيران

أخبار دولية
2025-08-05 | 01:28
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زلزال يضرب جنوب إيران
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زلزال يضرب جنوب إيران

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 5.73 درجة ضرب جنوب إيران.

وأفاد المركز بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

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