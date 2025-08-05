زلزال يضرب جنوب إيران

إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا إلى غزة

إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا إلى غزة

كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة...