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إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا إلى غزة
أخبار دولية
2025-08-05 | 02:03
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إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا إلى غزة
أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة بالجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنسيق المساعدات،أن إسرائيل ستسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة لتجار محليين.
وقالت: "يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات".
أخبار دولية
إسرائيل
غزة
المساعدات
البضائع
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