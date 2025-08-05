تراجع أرباح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي

أعلنت شركة أرامكو السعودية تحقيق أرباح صافية بقيمة 22,67 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2025، بتراجع نسبته 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على وقع انخفاض أسعار النفط الخام.



وكشفت المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" أنّ "صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22,67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024"، موضحة أن سبب ذلك هو "انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية".