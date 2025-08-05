اليابان تسجل حرارة قياسية بلغت 41,6 درجة مئوية

سجّلت اليابان حرارة قياسية بلغت 41,6 درجة مئوية في مدينة إسيساكي، بحسب ما أفاد مكتب الأرصاد الجوية، محذّرا من أن الحرارة قد تواصل الارتفاع.



ويتجاوز هذا الرقم الحرارة القياسية البالغة 41,2 درجة مئوية والتي سُجّلت الأسبوع الماضي. وبلغت الحرارة القياسية السابقة 41,1 درجة مئوية وسُجّلت في عامي 2020 و2018.