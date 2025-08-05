وزير الدفاع الإسرائيلي‭:‬ الجيش "سينفذ باحترافية" السياسات المتعلقة بغزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي "سينفذ باحترافية" السياسات المتعلقة بغزة التي قد يتم تحديدها عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يميل إلى شن هجوم موسع والسيطرة على القطاع بأكمله بعد 22 شهرا من الحرب.