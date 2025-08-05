أوكرانيا عثرت على مكونات هندية في طائرات مسيرة روسية

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك أن كييف عثرت على مكونات من الهند في طائرات مسيرة روسية اُستخدمت في هجمات على أوكرانيا.



ولفت يرماك على تيليغرام، الى أن هذه الطائرات المسيرة شاركت في هجمات على خطوط القتال الأمامية وضد المدنيين.



ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الأمر بشكل مستقل.