موسكو تندد بتهديد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الهند لشرائها النفط الروسي

انتقد الكرملين تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الهند ما لم تتوقف عن شراء النفط الروسي الذي يقول الغرب إنه ساعد في تمويل عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.



وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، على أن "البلدان ذات السيادة لديها الحق في اختيار شركائها التجاريين"، منتقدا الدعوات "غير الشرعية" إلى "إجبار البلدان على قطع علاقاتها التجارية" مع روسيا.