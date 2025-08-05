موجة حر شديدة في طهران... وإغلاق المكاتب الحكومية

أمرت السلطات الإيرانية بإغلاق المكاتب الحكومية في طهران ومحافظات أخرى، وذلك بسبب موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.



وسيتم إغلاق الإدارات أو العمل بساعات مخفضة في 15 من أصل 31 محافظة في البلاد في مسعى لتقنين المياه والكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".



وتواجه إيران هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ قرن، ووفقا لوسائل إعلام محلية.



ومن بين المحافظات المعنية أذربيجان الغربية وأردبيل في الشمال الغربي وهرمزكان في الجنوب، بالإضافة إلى ألبرز وطهران في الشمال.



وأوضح محافظ طهران محمد صادق معتمديان أن هذا القرار جاء بناء على طلب وزارة الطاقة "نظرا لارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى تقليص استهلاك المياه والكهرباء"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.



وتسبّبت موجة الحر الشديدة التي تضرب إيران منذ منتصف تموز في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، في ظل تراجع المياه في خزانات السدود إلى أدنى مستوى لها منذ قرن.



ويُتوقع أن تستمر موجة الحر في معظم المناطق الإيرانية خلال الأيام الخمسة المقبلة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.



ووصلت درجة الحرارة في بعض مناطق محافظة خوزستان في الجنوب الغربي إلى 52 درجة مئوية خلال الساعات الـ24 الماضية، ويُتوقع أن تصل درجة الحرارة في طهران إلى حوالى 40 درجة مئوية الثلاثاء.



وتعاني المصانع من انقطاع في التيار الكهربائي لأربعة أيام أسبوعيا، وفقا لصحيفة "شرق". وأظهرت بيانات القطاعين الصناعي والتعديني أن الانقطاعات المتكررة في الكهرباء أدت إلى تراجع الإنتاج، بشكل خاص في صناعة الحديد والصلب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2020، في ذروة جائحة كوفيد-19.