الكرملين: لا قيود روسية على نشر الصواريخ متوسطة المدى

أعلن الكرملين أن روسيا لم تعد تفرض أي قيود على مكان وضع صواريخها متوسطة المدى، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو انسحابها مما وصفته بالوقف الذي فرضته على نفسها بشأن نشر تلك الصواريخ.وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي حظرت استخدام الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في 2019، مشيرة إلى عدم امتثال روسيا للمعاهدة.وتقول روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك.