الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: لا قيود روسية على نشر الصواريخ متوسطة المدى

أخبار دولية
2025-08-05 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: لا قيود روسية على نشر الصواريخ متوسطة المدى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: لا قيود روسية على نشر الصواريخ متوسطة المدى

أعلن الكرملين أن روسيا لم تعد تفرض أي قيود على مكان وضع صواريخها متوسطة المدى، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو انسحابها مما وصفته بالوقف الذي فرضته على نفسها بشأن نشر تلك الصواريخ.

وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي حظرت استخدام الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في 2019، مشيرة إلى عدم امتثال روسيا للمعاهدة.

وتقول روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك.
 

أخبار دولية

الكرملين

روسيا

الصواريخ متوسطة المدى

الولايات المتحدة

LBCI التالي
ترامب: قريبون من إبرام اتفاق تجاريّ مع الصين
موجة حر شديدة في طهران... وإغلاق المكاتب الحكومية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:48

ميدفيديف: موسكو ستتخذ إجراءات بعد إنهائها وقف نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

LBCI
أخبار دولية
2025-05-09

مصادر لـ"رويترز": إيران تستعد لإرسال منصات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى لروسيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

الجيش الإسرائيليّ: ترسانة الصواريخ الإيرانية تشمل صواريخ يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-21

مخزون الصواريخ عامل أساسي لمدى استمرار الحرب الإسرائيلية - الإيرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:51

تشكيل لجنة للإشراف على نزع سلاح حزب العمال الكردستانيّ المحظور في تركيا

LBCI
أخبار دولية
09:40

السويد والدنمارك والنروج تشتري أسلحة لأوكرانيا من مخزونات أميركية

LBCI
أخبار دولية
09:25

ترامب: قريبون من إبرام اتفاق تجاريّ مع الصين

LBCI
أخبار دولية
06:46

موجة حر شديدة في طهران... وإغلاق المكاتب الحكومية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:46

تعرض لاطلاق نار من قبل مجهولين... وفارق الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

ترقب لجلسة مجلس الوزراء... إليكم آخر المستجدات

LBCI
منوعات
2025-05-28

ظنّت أن أعراضها عادية ونتيجة للتوتر... تشخيص صادم بانتظار امرأة أربعينية!

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-26

زياد الرحباني... هذه مراسم الدفن والتعازي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

باسيل زار شيخ العقل وشدد على أهمية التضامن في هذه الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

هكذا تبدو الأجواء في عين التينة قبيل جلسة السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

ترقب لجلسة مجلس الوزراء... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
07:54

العشائر دعت إلى التحرك رفضًا لتسليم السلاح... هكذا تبدو الصورة على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
06:21

وفد من "حزب الله" زار باسيل... علي فياض: الظرف دقيق وصعب ولكن على لبنان ألا يفرط بمصالحه الكبرى

LBCI
أخبار لبنان
04:11

الأنظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء... والمشاورات مستمرة بين الرؤساء الثلاثة

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بركان في روسيا يستيقظ بعد سباتٍ تاريخي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
أمن وقضاء
07:54

العشائر دعت إلى التحرك رفضًا لتسليم السلاح... هكذا تبدو الصورة على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
04:37

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

LBCI
فنّ
05:57

بعد أزمتها مع مايا دياب... أصالة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار دولية
01:28

زلزال يضرب جنوب إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More