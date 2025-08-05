السويد والدنمارك والنروج تشتري أسلحة لأوكرانيا من مخزونات أميركية

أعلنت الحكومة السويدية أنّ كلًا من السويد والدنمارك والنروج سيشتري أسلحة لأوكرانيا من مخزونات أميركية، وذلك في إطار مبادرة جديدة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسيّ (ناتو).

وأوضح البيان أن ستوكهولم وكوبنهاغن وأوسلو ستقدّم مساعدات عسكرية بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، تشمل أنظمة دفاع جويّ وأسلحة مضادة للدبابات وذخائر وقطع غيار.

وشدد وزير الدفاع السويديّ بال جونسون على أنّ "أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضًا لأمننا".

وأعلنت هولندا تقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو في إطار هذه المبادرة التي أُطلق عليها اسم "PURL" (قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية).

وأشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ بإعلان دول شمال أوروبا، قائلا في بيان "منذ الأيام الأولى للغزو الواسع الذي شنته روسيا، أبدت الدنمارك والنروج والسويد دعما ثابتا لأوكرانيا"، مثنيا على جهود هذه الدول لدفع المبادرة قدما.