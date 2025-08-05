تشكيل لجنة للإشراف على نزع سلاح حزب العمال الكردستانيّ المحظور في تركيا

شكّل البرلمان التركيّ لجنة للإشراف على نزع سلاح حزب العمال الكردستانيّ المحظور.

وأبلغ رئيس البرلمان نعمان قورتولموش النواب في افتتاح الجلسة الأولى بأن إحدى مسؤوليات اللجنة ستكون الإشراف على عملية نزع

السلاح.

وقال قورتولموش: "مع نزع السلاح بالكامل، سيكون إعداد اللوائح القانونية التي من شأنها أن تجعل السلام دائما من بين مسؤوليات هذه

اللجنة أيضا".

ومُثّلت أحزاب البرلمان جميعها في اللجنة باستثناء حزب واحد، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها أحزاب متعددة رسميا في البرلمان للتعامل مع عملية السلام.

وانضم حزب الشعب الجمهوريّ المعارض الرئيسيّ إلى اللجنة شريطة أن تتناول العملية خطوات التحول الديمقراطي، في حين رفض الحزب الصالح القوميّ المعارض المشاركة في اللجنة.

وقال إنها ستضفي الشرعية على مطالب حزب العمال الكردستانيّ.