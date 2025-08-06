الكرملين لوكالة تاس: تحسين العلاقات الروسية الأميركية سيستغرق وقتًا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستغرق وقتا.وقال بيسكوف، مشيرًا إلى عدم اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة: "هناك بالطبع جمود في هذه العملية".وأضاف: "يتطلب الأمر وقتًا لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي".وذكرت وكالة تاس أنه لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث يمر أكثر من ستة أشهر منذ تنصيب رئيس أميركي جديد دون عقد قمة مع الرئيس الروسي.