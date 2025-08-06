الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين لوكالة تاس: تحسين العلاقات الروسية الأميركية سيستغرق وقتًا

أخبار دولية
2025-08-06 | 00:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين لوكالة تاس: تحسين العلاقات الروسية الأميركية سيستغرق وقتًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين لوكالة تاس: تحسين العلاقات الروسية الأميركية سيستغرق وقتًا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستغرق وقتا.

وقال بيسكوف، مشيرًا إلى عدم اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة: "هناك بالطبع جمود في هذه العملية".

وأضاف: "يتطلب الأمر وقتًا لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي".

وذكرت وكالة تاس أنه لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث يمر أكثر من ستة أشهر منذ تنصيب رئيس أميركي جديد دون عقد قمة مع الرئيس الروسي.
 

أخبار دولية

لوكالة

تحسين

العلاقات

الروسية

الأميركية

سيستغرق

وقتًا

LBCI التالي
روسيا تحتج لدى إسرائيل بسبب هجوم على سيارة دبلوماسية
الأمم المتحدة عن تقارير احتمال توسيع العمليات العسكرية في غزة: مقلقة للغاية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-09

وكالة تاس: منظومة الدفاع الجويّ الروسية تعترض 49 مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق خلال ساعات الليل

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-16

تاس عن الخارجية الروسية: عواقب الضربات على المنشآت النووية الإيرانية واضحة وعلى إسرائيل ضبط النفس

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-16

تاس عن وزارة الخارجية الروسية: موسكو على اتصال بإيران وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2025-07-27

الكرملين يعلن إلغاء عرض كبير للبحرية الروسية "لأسباب امنية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:32

الدفاع المدنيّ في غزة: استشهاد 20 شخصًا جراء انقلاب شاحنة مساعدات

LBCI
أخبار دولية
02:17

حريق غابات في جنوب فرنسا يودي بحياة شخص وينتشر "بسرعة كبيرة"

LBCI
أخبار دولية
01:06

ترامب يرفض تحديد ما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل على غزة

LBCI
أخبار دولية
01:03

مسؤولون معينون من موسكو: مقتل 5 في هجوم أوكراني على لوغانسك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-21

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: لإنهاء الحرب فورا وضمان دخول المساعدات بشكل عاجل ومستدام إلى كامل القطاع

LBCI
منوعات
2025-07-16

"اعتقد أنها دمية"... ابن الـ6 سنوات ينهي حياة رضيعة داخل مستشفى وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-04

السفارة الفرنسية: وضع حد للإفلات من العقاب يعد أمرًا أساسيًا من أجل نهوض لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-26

الجيش: سقوط مسيّرة إسرائيلية تحمل رمانة يدوية في خراج بلدة ميس الجبل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

المنتخب اللبناني في مواجهة قطر مع إنطلاق كأس آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

إنطلاق فعاليات مهرجانات بيبلوس في أمسية يفتتحها الموسيقي غي مانوكيان

LBCI
آخر الأخبار
14:11

كركلا… حين يلتقي التراث اللبناني بعظمة البلشوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إليكم أسماء الـSharks المشاركين في برنامج Shark Tank لبنان… نخبة من أبرز وأهم المستثمرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مغتربون لبنانيون يعودون إلى جذورهم! ويتمنون البقاء في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:17

كيف تتعامل واشنطن مع قرار الحكومة اللبنانية سواء أقرت حصرية السلاح مع جدول زمني أم لم تقر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

تفاصيل النقاشات المستمرة في مجلس الوزراء…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:41

مقدمة النشرة المسائية 8-5-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:08

قاسم: أي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:54

العشائر دعت إلى التحرك رفضًا لتسليم السلاح... هكذا تبدو الصورة على الأرض

LBCI
فنّ
05:57

بعد أزمتها مع مايا دياب... أصالة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا

LBCI
أمن وقضاء
00:20

إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين

LBCI
أخبار لبنان
04:37

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

LBCI
خبر عاجل
13:45

مرقص: تقرر تبديل اسم جادة حافظ الاسد على طريق المطار إلى جادة زياد الرحباني

LBCI
صحف اليوم
23:50

مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه

LBCI
خبر عاجل
13:34

معلومات الـLBCI: انسحاب وزراء الثنائيّ من الجلسة

LBCI
خبر عاجل
13:26

خروج الوزيرين ركان ناصرالدين وتمارا الزين من الجلسة الحكومية فيما لا يزال فادي مكي موجودًا والوزيران ما زالا داخل قصر بعبدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More