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روسيا تحتج لدى إسرائيل بسبب هجوم على سيارة دبلوماسية
أخبار دولية
2025-08-06 | 00:59
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روسيا تحتج لدى إسرائيل بسبب هجوم على سيارة دبلوماسية
أفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن موسكو قدمت احتجاجًا رسميًا إلى إسرائيل في أعقاب ما قالت إنه هجوم على سيارة دبلوماسية روسية بالقرب من مستوطنة جفعات اساف القريبة من القدس.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 30 تموز، تعرضت سيارة تابعة لبعثة روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية وتقل أفرادًا من البعثة الدبلوماسية الروسية المعتمدة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، لهجوم بالقرب من مستوطنة جفعات اساف غير الشرعية بالقرب من القدس من قبل مجموعة من المستوطنين".
وأشارت إلى أن "ذلك حدث بقبول من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع ولم يحاولوا وقف الأفعال العدوانية من المهاجمين".
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقرير وزارة الخارجية الروسية.
وقالت زاخاروفا إن السفارة الروسية في تل أبيب قدمت احتجاجًا رسميًا إلى السلطات الإسرائيلية.
أخبار دولية
إسرائيل
سيارة
دبلوماسية
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