مسؤولون معينون من موسكو: مقتل 5 في هجوم أوكراني على لوغانسك

أعلن مسؤولون معينون من روسيا أن هجومًا أوكرانيًا على عمال البلدية في منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص أمس الثلاثاء.وقال ليونيد باسيتشنيك المسؤول المعين من جانب روسيا لرئاسة منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا على تطبيق تيليغرام للمراسلة إن أربعة عمال كانوا يحاولون الحفاظ على إمدادات المياه في مدينة سفاتوف قتلوا في الهجوم.ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن رئيس الخدمات الصحية في المنطقة قوله في وقت لاحق إن أحد العمال الذين أصيبوا في الهجوم توفى في المستشفى.