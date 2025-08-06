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حريق غابات في جنوب فرنسا يودي بحياة شخص وينتشر "بسرعة كبيرة"

أخبار دولية
2025-08-06 | 02:17
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حريق غابات في جنوب فرنسا يودي بحياة شخص وينتشر &quot;بسرعة كبيرة&quot;
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حريق غابات في جنوب فرنسا يودي بحياة شخص وينتشر "بسرعة كبيرة"

أعلنت السلطات المحلية في منطقة أود بجنوب فرنسا اليوم الأربعاء أن شخصًا لقي حتفه نتيجة حريق غابات في المنطقة.

وأوضحت في بيان أن الحريق ينتشر "بسرعة كبيرة"، وأن 1820 رجل إطفاء يحاولون السيطرة عليه. وذكرت أن حوالي 2500 منزل في المنطقة بلا كهرباء.

وكتب الرئيس إيمانويل ماكرون على منصة إكس في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن كل موارد الحكومة تجري تعبئتها للتعامل مع الحريق في منطقة أود.

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