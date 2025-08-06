الدفاع المدنيّ في غزة: استشهاد 20 شخصًا جراء انقلاب شاحنة مساعدات

استشهد 20 فلسطينيًا، قرابة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، جراء انقلاب شاحنة مساعدات غذائية، قرب مخيم النصيرات في وسط غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدنيّ.



وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل وكالة فرانس برس بسقوط "20 شهيدًا وعشرات الإصابات قرابة منتصف الليلة الماضية في حادثة انقلاب شاحنة كانت تحمل مساعدات مقابل مخيم النصيرات".



وأوضح أنها انقلبت "بينما كان مئات المواطنين من منتظري المساعدات" متجمعين حولها.



وحمّل المكتب الإعلاميّ الحكوميّ التابع لـ"حماس"، في بيان القوات الاسرائيلية المسؤولية عن انقلاب الشاحنة التي "أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم تُؤهَّل للمرور".



وشدد على أنّه "رغم السماح المحدود بإدخال بعض الشاحنات، فإنّ الجيش الإسرائيليّ يتعمّد منع تأمين هذه الشاحنات ويمنع تسهيل وصولها لمستحقيها، بل يُجبر السائقين على سلك مسارات مكتظة بالمدنيين الجائعين الذين ينتظرون منذ أسابيع أبسط مقومات الحياة".



وأشار الى أنّ ذلك "يؤدي إلى مهاجمة تلك الشاحنات وانتزاع محتوياتها".