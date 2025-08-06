مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلة مساعدات متجهة إلى غزة

هاجم مستوطنون إسرائيليون قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة في ثاني واقعة من نوعها خلال أيام، وفق ما أعلن الأردن.



واتهم إسرائيل بعدم التعامل بحزم لمنع تكرر الاعتداءات.



وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لرويترز إنّ القافلة، التي كانت تضم 30 شاحنة مساعدات، تأخرت في الوصول في انتهاك للاتفاقات الموقعة.