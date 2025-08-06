وزير الدفاع الإسرائيليّ: على رئيس الأركان تنفيذ قرارات الحكومة في شأن غزة

أكد وزير الدفاع الاسرائيليّ يسرائيل كاتس حق رئيس أركان الجيش إيال زامير في "إبداء رأيه" في شأن المرحلة المقبلة من الحرب في قطاع غزة، لكنه ملزم "تنفيذ" قرارات الحكومة بهذا الصدد.



وقال كاتس عبر منصة إكس: "من حق وواجب رئيس الأركان أن يعبّر عن موقفه في المنابر المختلفة، لكن بعد أن يتخذ المستوى السياسيّ القرارات، فإن الجيش سينفذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب".



وأضاف كاتس "بصفتي وزير الدفاع والمسؤول عن الجيش باسم الحكومة، من واجبي التأكد من تنفيذ هذه القرارات".



وشدد على أنّ "رفض حماس إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، يتطلب اتخاذ قرارات إضافية للتقدم نحو تحقيق أهداف الحرب: القضاء على الحركة الفلسطينية وتحرير الرهائن وضمان أمن مواطني إسرائيل".