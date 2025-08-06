وزارة الداخلية السورية: إلقاء القبض على عنصرين كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنّ وحدة المهام الخاصة ألقت القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة على القانون المرتبطة بفلول النظام.



وأوضحت أنّهما كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية في قرية الخريبات، في منطقة صافيتا، في ريف طرطوس.