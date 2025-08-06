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ترامب يصف تسجيل فيديو لرهينة إسرائيلي نشرته حماس بأنه "مروع"
أخبار دولية
2025-08-06 | 06:54
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ترامب يصف تسجيل فيديو لرهينة إسرائيلي نشرته حماس بأنه "مروع"
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ترامب يصف تسجيل فيديو لرهينة إسرائيلي نشرته حماس بأنه "مروع"
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اشمئزازه حيال نشر حماس تسجيل فيديو للرهينة الإسرائيلي إفياتار ديفيد يبدو فيه هزيلًا وواهنًا ويحفر بيده ما يعتقد أنه قبره.
وفي تصريحٍ للصحافيين في البيت الأبيض، علق ترامب على الفيديو قائلًا: "إنه مروع، وآمل أن يتمكن أشخاص كثر من مشاهدته رغم فظاعته، لأنني أعتقد أنه شيء مروع بالفعل".
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