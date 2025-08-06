كاتس: من حق رئيس أركان الجيش إبداء رأيه بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في غزة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه من حق رئيس أركان الجيش إيال زامير "إبداء رأيه" بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في قطاع غزة، لكنه ملزم بـ"تنفيذ" قرارات الحكومة بهذا الصدد.



وقال كاتس في منشور على منصة "إكس": "بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات، فإن الجيش سينفذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب."