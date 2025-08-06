انتهاء اجتماع استغرق نحو ثلاث ساعات بين بوتين وويتكوف

انتهى اجتماع عقد في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بعد نحو ثلاث ساعات على بدئه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الروسي.



وجاءت المحادثات قبيل مهلة يوم الجمعة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا تحت طائلة التعرّض لعقوبات جديدة.