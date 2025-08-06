الرئيس السوري استقبل توم براك... وهذا ما جرى بحثه

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة دمشق، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا توم براك، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأمنية وسبل دفع العملية السياسية قدما بما يضمن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.