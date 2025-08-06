ترامب يرجّح أن يرشّح الحزب الجمهوري نائبه فانس لانتخابات 2028 الرئاسية

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى أن نائبه جاي دي فانس هو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2028 الرئاسية.



وتجنّب ترامب في السابق تسمية خليفة مفضّل له، وقال في شباط إنه ما زال من المبكر اتّخاذ قرارات من هذا النوع رغم "إمكانات" فانس "الكبيرة".



ولدى سؤاله الثلاثاء عمّا إذا كان فانس المرشح الأوفر حظا لوراثة حركته "أعيدوا لأميركا عظمتها"، قال ترامب للصحافيين "أعتقد على الأرجح". وأضاف "بكل إنصاف، إنه نائب الرئيس".



وجاءت التصريحات بعد تكهّنات أن ترامب قد يحاول تحدي القيود الدستورية والسعي لولاية ثالثة.

