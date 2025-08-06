الكرملين يتحدّث عن مباحثات "بنّاءة" بين بوتين وويتكوف

أكد الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات "بنّاءة" مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو بحثا خلالها النزاع في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع دام ثلاث ساعات.



وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين، للصحافيين إن "محادثات مفيدة جدا وبنّاءة جرت" مع ويتكوف، مضيفا أنه تم بحث أوكرانيا والتعاون الاستراتيجي الروسي-الأميركي.