ترامب يعلن رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25 في المئة، وذلك "ردا على استمرار شراء النفط الروسي"، وفق ما أعلن البيت الأبيض على منصة اكس.



وهذه الضريبة الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 في المئة من المقرر أن تسري اعتبارا من الخميس، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب "متبادلة" وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما، بحسب المرسوم.



ثمة خطر رسوم محتملة أيضا على بلدان أخرى "تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط من روسيا الاتحادية".



لكن ما زالت الاعفاءات قائمة بالنسبة لمنتجات استهدفتها رسوم أخرى على قطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم.

