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منظمات إنسانية تدعو إسرائيل لإلغاء تشريع يهدد أنشطتها في غزة والضفة الغربية
أخبار دولية
2025-08-06 | 10:34
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منظمات إنسانية تدعو إسرائيل لإلغاء تشريع يهدد أنشطتها في غزة والضفة الغربية
دعت منظمات إنسانية تابعة للامم المتحدة وأخرى خيرية إسرائيل الأربعاء للتراجع عن لائحة تنظيمية جديدة تلزمها بتقديم معلومات عن موظفيها الفلسطينيين ويهدد بالتالي عملها.
وجاء في بيان صادر عن "فريق العمل الإنساني للدولة الفلسطينية"الذي يضم مجموعة من الوكالات الأممية و200 منظمة خيرية، أن إسرائيل طلبت منها تقديم "معلومات شخصية حساسة" عن موظفيها الفلسطينيين حتى موعد أقصاه التاسع من أيلول وذلك لتفادي وقفها عن العمل.
وجاء في البيان "ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، تحذر المنظمات الإنسانية من أن معظم شركاء المنظمات الدولية غير الحكومية قد يُشطبون من السجلات بحلول 9 أيلول أو قبل ذلك، مما سيجبرهم على سحب جميع موظفيهم الدوليين، ويمنعهم من تقديم مساعدات إنسانية حيوية ومنقذة للحياة للفلسطينيين. هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من الشروط التقييدية الجديدة المفروضة على المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تشمل أيضا احتمال فرض عقوبات على أي انتقاد علني لسياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية".
ورأت المنظمات أن هذه الشروط تفرضها إسرائيل "منعا لإرسال المنظمات غير المسجلة في النظام الجديد أي إمدادات إلى غزة".
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