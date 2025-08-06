إسرائيل تبعد مفتي القدس والأراضي الفلسطينية 6 أشهر عن المسجد الأقصى

أصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارا يقضي بإبعاد مفتي القدس والأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين لمدة ستة أشهر عن المسجد الأقصى، على خلفية "خطبة" وفق ما أفاد محاميه.



وقال المحامي خلدون نجم لوكالة فرانس برس: "أرسلوا لنا (قائد منطقة القدس) اليوم قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، حتى كانون الثاني المقبل".



وأوضح نجم أن قرار الإبعاد جاء "على خلفية الخطبة (خطبة الجمعة) التي لم يكن فيها أي شيء".



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الخطبة التي ألقاها مفتي القدس في 25 تموز المنصرم تضمنت "استنكارا لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



حينها، احتجزت الشرطة المفتي حسين لبعض الوقت وفقا لمحاميه، وبعد يومين أصدرت قرارا بإبعاده لثمانية أيام عن المسجد الأقصى.



وجاء في قرار الشرطة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن الإبعاد يهدف إلى "منع تهديد خطير للأمن"، بدون تقديم مزيد من التوضيح.



وأكد نجم أن الشرطة "لم تحقق مع الشيخ ولم تجر له جلسة استماع" وفق ما هو متعارف عليه.

