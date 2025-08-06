زيلينسكي تحدث هاتفيا مع ترامب بعد زيارة ويتكوف لموسكو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، بعد بضع ساعات من زيارة لروسيا قام بها الموفد الأميركي الخاص والتقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.



وقال زيلينسكي عبر تلغرام: "تحدثت إلى الرئيس ترامب. جرى هذا الحديث بعد زيارة ممثل الرئيس ترامب ستيف ويتكوف لموسكو".



وأوضح أن "قادة أوروبيين شاركوا" في هذه المباحثات من دون أن يذكر أسماءهم.