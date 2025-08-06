ترامب: لقاء ويتكوف مع بوتين كان "مثمرا للغاية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن موفده عقد "اجتماعا مثمرا للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن خطط فرض عقوبات على شركاء موسكو التجاريين لا تزال قائمة.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "تم إحراز تقدم كبير"، لافتا إلى أنه أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على مضمون اللقاء بين بوتين ومبعوثه ستيف ويتكوف.



وقال: "الجميع متفقون على وجوب إنهاء هذه الحرب، وسنعمل لتحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".



لكن بعد دقائق، قال مسؤول أميركي كبير إنه لا يزال من المتوقع أن يتم فرض "عقوبات ثانوية" الجمعة.



وستستهدف العقوبات شركاء روسيا التجاريين، سعيا إلى عرقلة قدرة موسكو على تخفيف أثر العقوبات الغربية الواسعة النطاق.



ومن شأن استهداف شركاء روسيا، مثل الصين والهند، أن يؤدي إلى خنق الصادرات الروسية، ولكنه يهدد أيضا بإحداث اضطرابات دولية كبيرة.



وكان ترامب الذي تفاخر بأنه قادر على إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه منصبه، قد أمهل روسيا حتى الجمعة لتحقيق تقدم نحو السلام أو مواجهة عقوبات جديدة.



وأمر الرئيس الأميركي الأربعاء بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي.

