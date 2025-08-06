إصابة خمسة عسكريين في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية

أصيب خمسة جنود في إطلاق نار في قاعدة فورت ستيورات الأميركية قبل أن تتمكن قوات إنفاذ القانون من توقيف مطلق النار، حسبما أعلنت القاعدة العسكرية.



وأعلنت القاعدة ومقرها في ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن "جميع الجنود تلقوا العلاج في الموقع ونُقلوا إلى مستشفى وين آرمي كوميونيتي لمزيد من العلاج".



وأُغلقت القاعدة بعد وقت قصير من إرسال عناصر تطبيق القانون للتعامل مع الواقعة، وفق المنشور الذي أفاد بتوقيف مطلق النار بدون تقديم تفاصيل بشأن هويته أو الدوافع المحتملة.



وجاء في المنشور: "لا يوجد تهديد نشط على القاعدة"، مضيفا: "لا يزال التحقيق في الحادثة جاريا ولن يتم نشر معلومات إضافية حتى استكماله".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في منشور على إكس إن الرئيس دونالد ترامب أُبلغ بإطلاق النار، مؤكدة أن البيت الأبيض "يراقب الوضع".