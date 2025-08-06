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زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار

أخبار دولية
2025-08-06 | 15:00
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زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار
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زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار عقب زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم.

وقال في خطابه المسائي: "يبدو أن روسيا أصبحت الآن أكثر ميلا لوقف إطلاق النار. الضغط عليها يؤتي ثماره. لكن الأهم هو ألا تخدعنا في التفاصيل، لا نحن ولا الولايات المتحدة".
 

أخبار دولية

زيلينسكي

روسيا

إطلاق النار

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