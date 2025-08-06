المكسيك تسعى لتعزيز التجارة مع كندا في مواجهة رسوم ترامب

قالت رئيسة المكسيك الأربعاء إن بلادها ستسعى لتوسيع نطاق التجارة مع كندا وسط حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب وتهدد اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الدول المتجاورة في أميركا الشمالية.



فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على كلا البلدين رغم وجود اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، صرّح برغبته في إعادة التفاوض عليها.



رفع ترامب الرسوم الجمركية على واردات كندية مُنفصلة من 25% إلى 35% اعتبارا من الأول من آب، لكنه وافق على تأجيل فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 30% على السلع المكسيكية المستوردة لمدة 90 يوما حتى تشرين الأول.



ويتأثر كلا البلدين بالرسوم الجمركية الأميركية العالمية على صادرات السيارات والألمنيوم والصلب.

