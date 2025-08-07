الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب عن إيران: إذا استأنفوا البرنامج النوويّ سنعود

أخبار دولية
2025-08-07 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب عن إيران: إذا استأنفوا البرنامج النوويّ سنعود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب عن إيران: إذا استأنفوا البرنامج النوويّ سنعود

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وجود احتمال كبير لأن يعقد اجتماعًا "قريبًا جدًا" مع نظيريه الروسيّ فلاديمير بوتين والأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.

     

وأشار ترامب إلى نظيره الروسيّ بقوله: "لقد خيّب أملي في الماضي".

 

وأكّد احتمال فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين على غرار الرسوم التي أعلن عنها في وقت سابق على الهند، بسبب مشترياتها من النفط الروسيّ، وذلك اعتمادًا على ما سيحدث.

 

وقال: "قد يحدث هذا، لا أستطيع أن أخبركم الآن، فعلنا ذلك مع الهند”.

 

وأضاف: “ربما نفعل ذلك مع دولتين أخريين وقد تكون الصين إحداهما".

 

وعن إيران، شدّد ترامب على أنّها إذا استأنفت البرنامج النوويّ، فسيعود.

 

وأعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة مئة في المئة على أشباه الموصلات المستوردة، إلا أنه لم يحدّد جدولًا زمنيًا لفرض هذه التعرفات الجديدة.

          

وقال: “لكنّ النبأ السار بالنسبة لشركات مثل آبل هو أنّه إذا كنتم تبنون في الولايات المتّحدة أو التزمتم البناء في الولايات المتحدة، فلن تكون هناك رسوم، بكلمات أخرى لن نفرض عليكم رسومًا".

     

واعتبر أنّ هذه السياسة دفعت "بالعديد من الشركات إلى مغادرة أماكن عديدة والمجيء إلى الولايات المتّحدة".

 

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو أنّه "لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به، لتذليل العقبات الكثيرة التي ما زالت تعترض عقد اجتماع بين الرئيسين الأميركيّ والروسيّ.

     

وقال روبيو لشبكة "فوكس بيزنس": "كان اليوم جيّدا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل”. 

 

وأمل أن يتمكّنوا من القيام بذلك خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة،وربّما خلال الأسابيع المقبلة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

إيران:

استأنفوا

البرنامج

النوويّ

سنعود

LBCI التالي
مسؤول عسكريّ: إصابة خمسة عسكريين في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية
المكسيك تسعى لتعزيز التجارة مع كندا في مواجهة رسوم ترامب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-28

ترامب: إذا استأنفت إيران برنامجها النووي فسنقضي عليه بسرعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-27

ترامب: إيران تريد عقد اجتماع ولا أعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-25

رويترز نقلا عن ترامب: إيران تتمتع بميزة هائلة ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

ترامب: إيران تعرضت لضربة مدمرة وليس من الواضح ما إذا كانت لا تزال تمتلك برنامجًا نوويًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:20

بوتين يستقبل رئيس الإمارات في موسكو

LBCI
أخبار دولية
07:17

رئيس الوزراء السوداني في مصر لبحث "التعاون الثنائي"

LBCI
أخبار دولية
07:14

رئيس الأركان الإسرائيلي: سأواصل التعبير عن موقفي "من دون خوف"

LBCI
أخبار دولية
05:33

قوارب تقل عائلات الرهائن في غزة تبحر قبالة سواحل القطاع للمطالبة بالافراج عنهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-10

مسؤول إسرائيلي: قد يكون من الممكن التوصل لهدنة في غزة في غضون أسبوع أو أسبوعين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-03

إليك قيمة البقشيش التي يُفترض أن تتركها في مطاعم لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:37

المكتب الإعلامي لبري: العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية أكبر بكثير من جلسة أو جلسات

LBCI
رياضة
2025-05-16

للعام الثالث تواليا... رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
16:14

كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية

LBCI
أخبار دولية
13:43

سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
أخبار دولية
13:35

سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية

LBCI
أخبار دولية
13:33

نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية

LBCI
رياضة
13:24

ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:00

عراقجي: خطة نزع سلاح حزب الله التي أقرتها الحكومة ستفشل...

LBCI
خبر عاجل
13:46

منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2

LBCI
خبر عاجل
09:03

بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"

LBCI
أخبار لبنان
08:13

حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
10:34

ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
صحف اليوم
23:44

أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
09:13

حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More