ترامب عن إيران: إذا استأنفوا البرنامج النوويّ سنعود

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وجود احتمال كبير لأن يعقد اجتماعًا "قريبًا جدًا" مع نظيريه الروسيّ فلاديمير بوتين والأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.

وأشار ترامب إلى نظيره الروسيّ بقوله: "لقد خيّب أملي في الماضي".

وأكّد احتمال فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين على غرار الرسوم التي أعلن عنها في وقت سابق على الهند، بسبب مشترياتها من النفط الروسيّ، وذلك اعتمادًا على ما سيحدث.

وقال: "قد يحدث هذا، لا أستطيع أن أخبركم الآن، فعلنا ذلك مع الهند”.

وأضاف: “ربما نفعل ذلك مع دولتين أخريين وقد تكون الصين إحداهما".

وعن إيران، شدّد ترامب على أنّها إذا استأنفت البرنامج النوويّ، فسيعود.

وأعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة مئة في المئة على أشباه الموصلات المستوردة، إلا أنه لم يحدّد جدولًا زمنيًا لفرض هذه التعرفات الجديدة. وقال: “لكنّ النبأ السار بالنسبة لشركات مثل آبل هو أنّه إذا كنتم تبنون في الولايات المتّحدة أو التزمتم البناء في الولايات المتحدة، فلن تكون هناك رسوم، بكلمات أخرى لن نفرض عليكم رسومًا". واعتبر أنّ هذه السياسة دفعت "بالعديد من الشركات إلى مغادرة أماكن عديدة والمجيء إلى الولايات المتّحدة".