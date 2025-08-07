مسؤول عسكريّ: إصابة خمسة عسكريين في إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية

أصيب خمسة عسكريين أميركيين بجروح برصاص جندي أطلق النار على رفاق له في قاعدة فورت ستيورات في ولاية جورجيا الأميركية، قبل أن يُقبض عليه، وفق ما أعلن مسؤول عسكريّ رفيع.

وأُغلقت فورت ستيوارت وهي قاعدة عسكرية كبيرة تؤوي آلاف الجنود وأقاربهم، فيما هرعت فرق الإغاثة إلى الموقع مع تصدّي قوات للعنصر الذي أطلق النار.

وأوضح البريغادير جنرال جون لوباس في مؤتمر صحافيّ تصدي الجنود في الموقع الذي شهد إطلاق النار للجندي على الفور ومن دون تردّد.

كما أوضح أنّهم تمكّنوا من السيطرة عليه، ما سمح لقوات إنفاذ القانون بعد ذلك باعتقاله.

وأشار لوباس إلى أنّ حصيلة إطلاق النار بلغت خمسة جرحى "جميعهم في حال مستقرة ويتوقع ان يتماثلوا للشفاء".

وأكّد أنّ دوافع المشتبه به لم تتّضح بعد.

ووصف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إطلاق النار بأنه عمل "وحشيّ”.

وقال في تصريح لصحافيين إنّ قسم التحقيقات الجنائية في الجيش سيحرص على إنزال "أقصى ما يسمح به القانون" من عقوبات بحقّ المرتكب.

ووصف وزير الدفاع بيت هيغسيث إطلاق النار بأنه عمل "جبان”، متعهّدًا في منشور على منصة إكس بالإسراع في سوق "المرتكب وكلّ من يتبيّن تورطه" أمام المحكمة.