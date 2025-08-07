الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أخبار دولية
2025-08-07 | 00:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

حظرت سلوفينيا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".

     

وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية المحتلّة "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنسانيّ الدوليّ”.

     

وشدّدت على أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءًا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد".

     

ولفتت الحكومة إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية”.

 

كما لفتت إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق".

آخر الأخبار

أخبار دولية

استيراد

منتجات

المستوطنات

الإسرائيلية

LBCI التالي
تقييم للاتحاد الأوروبي يجد عوائق كبيرة تقوض العمليات الإنسانية في غزة
وزارة العدل الأميركية: توقيف جندي في الولايات المتحدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-30

الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية من اليابان بعد حظرها بسبب كارثة مفاعل فوكوشيما

LBCI
أخبار دولية
2025-05-29

لندن: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة "عقبة متعمدة" في طريق إقامة دولة فلسطينية

LBCI
أخبار دولية
2025-05-27

ايرلندا ستمضي قدما في حظر التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-15

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:20

بوتين يستقبل رئيس الإمارات في موسكو

LBCI
أخبار دولية
07:17

رئيس الوزراء السوداني في مصر لبحث "التعاون الثنائي"

LBCI
أخبار دولية
07:14

رئيس الأركان الإسرائيلي: سأواصل التعبير عن موقفي "من دون خوف"

LBCI
أخبار دولية
05:33

قوارب تقل عائلات الرهائن في غزة تبحر قبالة سواحل القطاع للمطالبة بالافراج عنهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-20

التطورات الميدانية في الجنوب فرضت نفسها على الساحة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-30

توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار

LBCI
أخبار دولية
2025-07-24

النيابة العامة الإسرائيلية: توجيه التهمة رسميا لامرأة بتدبير "مؤامرة" لاغتيال نتانياهو

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

إعلام رسمي إيران: تعليق كل الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني بطهران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
16:14

كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

جادة زياد الرحباني بدلاً من حافظ الأسد... بيروت تغيّر لافتاتها وتسجّل الخروج من زمن الوصاية

LBCI
أخبار دولية
13:43

سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
أخبار دولية
13:35

سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية

LBCI
أخبار دولية
13:33

نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية

LBCI
رياضة
13:24

ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:00

عراقجي: خطة نزع سلاح حزب الله التي أقرتها الحكومة ستفشل...

LBCI
خبر عاجل
13:46

منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة كأس آسيا... ترقبوا المباراة بعد قليل عبر شاشة الـLB2

LBCI
خبر عاجل
09:03

بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"

LBCI
أخبار لبنان
08:13

حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
10:34

ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
صحف اليوم
23:44

أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
09:13

حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More