زيلينسكي يجدد دعوته للقاء بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعوة لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للحرب في أوكرانيا، وذلك غداة حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكان عقد اجتماع مع نظيريه "قريبا جدا".



وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "نحن في أوكرانيا قلنا مرارا وتكرارا إن إيجاد حلول حقيقة قد يكون فعالا على مستوى القادة. من الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها".