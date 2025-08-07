"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا" أعلنت نتائج التحقيق الأوليّ في مقبرة جرود عرسال

أنهت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا” التحقيق السياقيّ في شأن موقع الدفن الذي اكتُشف، تاريخ 9 أيار 2025 في منطقة عقبة المبيّضة - جرود عرسال.

وأظهر وجود أربعة قبور، تحتوي على رفات بشرية، يُرجّح أن تعود لأشخاص غير لبنانيين شاركوا في المعارك بين الفصائل المسلحة في المنطقة بين عامي 2016 و2017.

وأوضحت أنها توصلت الى هذه النتائج بناء على شهادات متطابقة من المخاتير والسكان المحليين والقوى الأمنية الموجودة في المنطقة، إضافة الى التحقق من صور الأقمار الصناعية التي بينت التغيرات الحاصلة في الموقع وتاريخها المحتمل.

وحسب التقرير السياقيّ المعتمد، لا توجد معطيات تشير إلى وجود مفقودين من أبناء بلدة عرسال أو من عناصر الجيش اللبنانيّ وقوى الأمن الداخليّ، ما يعزز الفرضية بأنّ المدفونين في الموقع هم من غير اللبنانيين، وقد يكونون مقاتلين من تنظيمات مثل جبهة النصرة أو تنظيم داعش، أو من جنسيات أخرى.

كما أنّ الشهادات والمعطيات المتطابقة أفادت بوجود عدد كبير من القبور المرتجلة في هذه المنطقة العسكرية والحدودية، الأمر الذي يتطلب اعداد خطة متكاملة للتعامل مع هذا الواقع".



وقالت الهيئة: ”نظرًا لطبيعة الموقع وخطورته الأمنية، أوصت الهيئة بتعليق أي أعمال نبش حاليًا، والحفاظ على الموقع مغلقًا ومحميًا، إلى حين توافر معطيات إضافية أو طلب رسمي من عائلات أشخاص مفقودين”.

وأكّدت الهيئة أنّ التقرير السياقيّ الكامل محفوظ في أرشيفها، بينما سيتم نشر النسخة المعدّة للنشر على موقعها الرسميّ www.ncmfd.org.lb